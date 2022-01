Locales 2022/Parcelles-Assainies de Dakar : Des manquements notés dans le démarrage du vote à l'Unité 14

Des manquements notés aux Parcelles Assainies de Dakar

Le vote a démarré après 10 h 30, au centre de l’Unité 14 des Parcelles-Assainies de Dakar, en raison de l’insuffisance du matériel électoral et de l’absence du personnel dans certains bureaux de vote de cette commune de la banlieue dakaroise.





En effet, l’Aps, qui en a fait le constat, signale que le vote n’avait, par exemple, pas encore démarré dans les bureaux n°17, 5 et 18 où leur président était absent.