[Photos] Locales 2022-Podor : investi par la jeunesse, Racine Sy accorde des financements et appelle à de larges concertations

Mamadou Racine Sy a effectué son retour sur la scène politique après une petite parenthèse imposée par la Covid-19 et le deuil avec la perte ces dernières semaines de proches. Le Président du mouvement Alsar a sillonné Podor durant ce weekend pour présenter ses condoléances à des familles éplorées, remettre des financements de plusieurs millions de francs CFA aux jeunes et aux femmes des quartiers de Sinthiane et Biir Podor, avant de fixer le cap pour les élections locales de janvier 2022.





A travers ces actions, Mamadou Racine Sy démontre une nouvelle fois sa proximité avec les populations de Podor. Aussi, il réaffirme ainsi sa détermination à œuvrer dans le sens indiqué par le chef de l’Etat dans le domaine de l’emploi des jeunes notamment avec le programme Xeyu Ndaw Gni.





Suffisant pour que les jeunes Podorois le désignent comme le meilleur profil pour occuper le fauteuil de maire de la localité. Investi candidat de la majorité présidentielle par la jeunesse de sa ville, en vue des prochaines Locales, Racine Sy a décliné sa vision et son ambition pour Podor.