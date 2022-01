Locales-2022 Sédhiou : Le discours critique et programmatique des candidats

Les candidats à la Mairie de Sedhiou

Dix jours après le démarrage de la campagne électorale pour les élections locales du 23 janvier 2022, les partis et coalitions de partis de l’opposition comme de la mouvance présidentielle se disputent le terrain de la mobilisation pour consolider leurs bases.





Toutes les stratégies politiques telles que le porte-à-porte ou les visites de proximité, les caravanes, les causeries ou thés-débats, les meetings, rien n’est laissé au hasard pour convaincre. Dans l’argumentaire servi aux potentiels électeurs, Seneweb a distingué la partie critique et celle programmatique.





L’opposition, dans son écrasante majorité, tient un discours critique contre les tenants actuels du pouvoir local. Il est reproché généralement à ces derniers l’absence de bilan, l’absence de réponse aux aspirations des populations, rien qu’une politique faite de déclarations médiatiques.





«L’équipe actuelle, qui est là depuis huit ans, est incapable de satisfaire l’attente des populations. À défaut de pouvoir présenter un bilan, elle s’agrippe sur les réalisations de l’Etat pour espérer berner les populations». Telle est l’analyse d’Ayib Daffé, expert en développement durable et candidat de la coalition Yaw dans la commune de Sédhiou.





Pour le fils de l’ancien maire Balla Moussa Daffé, ce discours de l’équipe municipale est sans fondement, puisque le maire confond les réalisations de l’Etat et les siennes qui n’existent pas d’ailleurs. Encore que, dit-il, celles de l’Etat sont insignifiantes, vu les besoins de Sédhiou en développement.





Et de rappeler que la région du Pakao, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) est la 2e région la plus pauvre du pays. C’est pourquoi, dit-il, le discours critique qu’il porte à l’endroit des populations, c’est de leur montrer que ce n’est pas l’équipe actuelle qui va améliorer leur situation, mais la seule coalition crédible qui puisse apporter ce changement et qui est Yewwi Askan Wi, avec son programme ‘’Baaru’’ (Travail).





Ce programme, explique le candidat de Ya, est adossé à une vision dénommée ‘’Sédhiou, métropole régionale, dynamique durable et solidaire’’. Elle se donne comme objectif la gestion participative, transparente et démocratique des affaires de la cité.





A l’en croire, les autres coalitions ne sont que des dissidents de BBY qui n’apporteront rien de nouveau. Au contraire, soutient Ayib Daffé, il s’agit plutôt de lutte pour des postes de responsabilité.





Le candidat de la République des valeurs (RP) à la commune de Marsassoum, abonde dans le même sens. Yancoba Dramé a aussi souligné cette confusion entre les réalisations de l’Etat et celles de l’équipe municipale. «Le maire, pendant plus de sept ans, dispose annuellement d’un budget. Mais, quand on lui demande ce qu’il en a fait, il cite l’abattoir à coups de millions, le pont, les pavés et la route Sédhiou - Marsassoum qui relèvent du programme Promovilles. La RP dénonce également la gestion opaque du foncier, celle des aides alimentaires et du matériel destinés aux démunis, mais souvent distribués à ses militants.





En guise de programme, Yancoba Dramé propose aux populations une unité professionnelle de gestion des affaires municipales, la promotion du tourisme et la valorisation du patrimoine culturel et religieux, un partenariat gagnant-gagnant avec la coopération bilatérale et multilatérale, pour ainsi créer les conditions d’une émergence économique et sociale de la commune.





Des accusations balayées d’un revers de main par l’édile de Marsassoum. Pour Seyni Mandiang, Marsassoum est bel et bien sur les rampes du développement. «Marsassoum a son marché flambant neuf, il a ses voiries urbaines, il a son pont encore non inauguré. Les jeunes et les femmes s’épanouissent grâce aux différentes réalisations et financements de nos partenaires. Notre ville n’a jamais été aussi bien et mieux lotie qu’auparavant».





Au niveau de BBY/Sédhiou, le mandataire Mahamadou Hady Sidibé est d’avis que la victoire de sa coalition, aussi bien dans la commune de Sédhiou que dans le département, sera sans équivoque. «L’Etat a favorablement répondu à nos attentes en matière d’infrastructures routières, sanitaires, scolaires et socio-économiques», a dit M. Sidibé qui précise que l’opposition n’a pas de place à Sédhiou.