Locales-2022 : Un remake du 22 mars 2009 ?

Yewwi Askan Wi, un remake de Benno Siggil Senegaal

Lancée hier, la coalition Yewwi Askan Wi souhaite rééditer l’exploit de Benno Siggil Senegaal aux Locales du 22 mars 2009. En effet, la razzia de l'ancien pôle de l’opposition à Dakar, sa banlieue et dans les villes de l’intérieur, était un des signes avant-coureurs de la chute du régime de Wade.





Le départ sera bientôt donné pour des joutes électorales qui promettent d’être âprement disputées. Pouvoir et opposition sont déjà dans les starting-blocks, gonflés à bloc, pour le sprint des Locales du 23 janvier 2022. Les enjeux sont énormes : avoir une bonne assise locale pour mieux appréhender les Législatives (dont la date est à préciser) et dompter le sphinx (Macky Sall) et ses velléités de 3e candidature à la Présidentielle de 2024.





Il s’agit ainsi de primaires décisives dont les effets seront indéniablement ressentis jusqu’en 2024. Comme ce fut le cas le 22 mars 2009, sous le régime libéral. L’histoire semble bégayer, 12 ans après.





En effet, réélu en 2007 avec 55,90 % des suffrages tout comme Macky Sall (réélu en 2019 avec 58,26 % des suffrages), le «Pape du Sopi» avait minimisé la vague de l’opposition. Mais le tsunami des Locales du 22 mars 2009, avec une razzia quasi-totale de Benno Siggil Senegaal, était dévastateur. Puisque cette déferlante était le premier signe avant-coureur de la débâcle du régime libéral en mars 2012.





La razzia de Benno Siggil Senegaal en chiffres





En effet, les résultats des Locales de 2009 étaient sans équivoque et une lecture froide donnait déjà une idée on ne peut plus claire de ce qu’allait être les dernières années du régime de Wade. La coalition Benno Siggil Senegaal, qui polarisait l’écrasante majorité des partis de l’opposition, avait réussi un exploit historique en s’adjugeant, contre toute attente du pouvoir, la capitale (Dakar) et sa banlieue.





Sur les 19 communes de Dakar, Benno Siggil Senegaal prend le contrôle des 13 contre 3 pour la coalition Sopi-2009, alors que la commune de Gorée est restée sous le contrôle des écologistes.





A Pikine, Benno décroche 11 communes sur les 16. A Guédiawaye, elle s’empare de 4 communes sur les 5. La percée de l’opposition d’alors n’était pas un simple phénomène urbain et dakarois, puisque la coalition a aussi gagné à Saint-Louis, Louga, Fatick (avec Macky Sall), Diourbel et Mbour.





Wade et Macky, même destin ?





La suite, on la connaît ! Le coup de force d’Abdoulaye Wade avec sa troisième candidature validée par les cinq sages du Conseil constitutionnel, sa campagne à coups de dizaines de milliards de francs Cfa… n’ont pas pu le maintenir au pouvoir.





Son ancien Premier ministre devenu président de la République, à qui on prête une volonté de briguer un troisième mandat en 2024, semble marcher sur ses pas.





Réélu pratiquement avec le même suffrage (58 %) que son ex-mentor, Macky Sall va faire face à un nouveau pôle qui regroupe une vingtaine de partis de l’opposition : Yewwi Askan Wi.





Cependant, force est de reconnaître que la grande coalition lancée hier par Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Cie est loin d’avoir l’envergure de Benno Siggil Senegaal, vu les nombreux partis et coalitions qui s’en sont démarqués.





Quoi qu’il en soit, les signataires de la charte de la coalition ont pour objectif de maintenir la pression jusqu’en 2024. Encore faudrait-il d’abord gagner les Locales du 23 janvier 2022 pour espérer un effet Benno Siggil Senegaal.