Locales 2022 : Yewwi Askan Wi dévoile son plan de guerre

La coalition Yewwi Askan-Wi (YAW) est en ordre de bataille et se prépare pour les élections locales prévues le 23 janvier 2022.



En effet, l’heure est à la mobilisation des ressources financières. Chaque parti ou mouvement membre de la coalition YAW est invité à contribuer à l’effort de guerre, selon ses moyens.



Des formations telles que le Pur, Pastef et Tawaxu Sénégal devront débourser plus au motif qu’ils auront plus de candidats, informe Source A.



Outre la quête de fonds, la coalition de l’opposition va initier des caravanes dans les localités du pays où il y a plus d’enjeu électoral.