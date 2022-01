Locales à Gnith : Ass Babacar Guèye (chef de cabinet Idrissa Seck) victime d’agressions

La violence s’est définitivement installée dans le Nord, en cette période de campagne électorale pour les Locales du 23 janvier 2022. Après l’attaque au couteau entre les militants d'Oumar Sarr et ceux de Moustapha Sarr, c’est au tour d’Ass Babacar Guèye, chargé des élections du parti Rewmi et chef de cabinet politique d'Idrissa Seck au Cese, par ailleurs tête de liste de la coalition And Nawlé/And Liguey de la commune de Gnith (Dagana), d’être victime de cette escalade de violence électorale.



Faisant l’objet «d’agressions verbales et de jets de pierres à Thiarène où habite le maire sortant», Ass Babacar Guèye a saisi le préfet de Dagana, le sous-préfet de l’arrondissement de Ndiaye, ainsi que les brigades de gendarmerie de Gnith et de Ross Bethio.



«Une situation de provocation et de tentative vaine d’intimidation qui ne saurait flétrir d’un iota notre engagement et notre détermination à parachever notre ambition légitime de briguer les suffrages de nos concitoyens», prévient le rewmiste qui met les autorités compétentes devant leurs responsabilités.