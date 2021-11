Locales à la Médina : Gris Bordeaux soutient Cheikh Ahmed Tidjane Ba...

Après avoir annoncé sa candidature, le lutteur Gris Bordeaux a officialisé, ce mercredi, son soutien à la tête de liste de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar.



Le chef de file de l'écurie Fass se range ainsi derrière le directeur général de la Caisse des Dépôts et de Consignation (CDC) qu'il considère comme "le candidat idéal pour ressusciter l'espoir et instaurer la proximité entre cette localité et ses autorités municipales".