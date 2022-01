[Photos-Vidéo] Locales à Thiès : Forte mobilisation de Habib Niang qui réitère son soutien à Yankoba Diattara

Habib Niang se lance dans la conquête de la Mairie de la zone Nord pour le compte de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Ce Samedi15 janvier 2022, il a reçu la tête liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar, le ministre de l'économie numérique Yankhoba Diattara. Aujourd'hui encore Habib Niang a confirmé sa suprématie au niveau de la zone Nord. Certes il n'est pas investi sur les listes électorales, mais il reste le maître de la zone Nord et le chouchou des populations. Et cela les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar l'ont compris. Sans le concours de l'homme fort de la zone Nord la coalition présidentielle ne verra que du feu. C'est devant des militants et sympathisants enthousiasmés que le président Habib Niang a reçu son hôte la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Habib Niang a réitéré son engagement et son soutien au président Macky Sall. Car si aujourd'hui il n'est pas candidat et n'a pas créé de liste parallèle c'est parce qu'il respecte la parole donnée. Mais durant ces 6 dernières années il s'est investi sur tous les plans et à tous les niveaux sociaux-économiques pour soulager les populations de la zone Nord. Quand le président Macky Sall a demandé aux responsables politiques de respecter son mot d'ordre qui était de suivre la directive de la coalition, l'ex président du mouvement And Suxxali Sénégal Habib Niang a mis ses ambitions de côté pour s'aligner derrière la coalition Benno Bokk Yaakaar. Aujourd'hui cette visite de la tête liste de la coalition présidentielle a fini de convaincre que quiconque veut régner sur Thiés particulièrement sur la zone Nord doit s'allier avec Habib Niang.





Dans son allocution Habib Niang a fait savoir qu'il n'est pas dans les jugements ou dans les détails, ce qui lui importe c'est de soutenir le président Macky Sall et aujourd'hui c'est de faire gagner la coalition BBY. " Chers militants je vous remercie d'être venus à ce appel pour accueillir notre hôte le ministre Yankhoba Diattara et sa délégation. Vous n'êtes pas sans savoir que notre souhait était de prendre le contrôle de la mairie de la zone Nord, l'homme propose Dieu dispose c'est la raison pour laquelle je vous exhorte à soutenir et à voter massivement pour la liste de la coalition BBY pour qu'au soir du 23 janvier 2022 tous ensemble célèbrons notre victoire. Monsieur le maire Lamine Diallo je vous invite une fois élu à revoir votre politique pour le développement socio-économique de la zone Nord car les populations sont fatiguées, les jeunes, les femmes et les vieux ont besoin de sentir la présence de leur maire".