Locales à Thiès : "Espoir de la jeunesse" vote Yankhoba Diattara"

Benno Bokk Yakaar continue d'engranger des soutiens. La coalition de la majorité élargit ses tentacules dans la ville de Thiès en vue des prochaines locales. Cette fois-ci, c'est la jeunesse à travers le mouvement "Espoir de la jeunesse". Ledit mouvement a organisé un grand meeting pour afficher son choix. Babacar Mbengue (Sop Nabi2) président du mouvement et compagnie jettent leur dévolu sur le ministre de l'Economie numérique et des télécommunications non moins candidat de la coalition Bby à la ville de Thiès.