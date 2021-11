Locales à Touba : Cheikh Abdou Bara Dolly accuse le maire Abdoul Lahat Ka de politiser la liste du khalife

Grogne à Touba ! Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a "déchiré" la liste municipale de la cité religieuse en vue des élections locales du 23 janvier prochain.



Selon le député de Bokk Gis Gis, par ailleurs candidat au Conseil départemental de Mbacké, le maire sortant, Abdoul Lahat Ka, a politisé cette liste du khalife général des mourides.

" Abdoul Lahat Ka a réservé la part du lion à l'Apr. Et il n'a choisi que des incompétents. La liste du khalife général des mourides devrait être de couleur blanche et non marron-beige.Nous allons voter contre cette liste de Bby à Touba", a menacé l'invité de l'émission "Léral" suivie par Seneweb, sur les ondes de Benno Fm de la ville sainte.