Locales à Touba et à Mbacké : Un membre du SN du Rewmi se retire et appelle au boycott

Le parti Rewmi est toujours en ébullition à Touba et à Mbacké, suite à l'investiture de Makhtar Diop (Hcct) comme tête de liste départementale de Bby.





Après avoir contesté vigoureusement ce choix du président Macky Sall et défié son mentor Idrissa Seck, Mohamed Cissé avait annoncé sa candidature pour diriger le Conseil départemental de Mbacké.





Mais Seneweb a appris que ce membre du Secrétariat national du Rewmi a fait, finalement, volte-face. S’adressant à ses militants et sympathisants, le leader politique à Touba leur dira : "Chers compatriotes. Vu la marche des choses actuellement dans l'arène politique et plus particulièrement dans le département de Mbacké, j'ai décidé de me retirer de toutes les coalitions électorales. Je suis neutre et je ne compte plus participer aux élections municipales du 23 janvier 2022."





Également à Touba Fall, Abdou Sakor Mbow, Coordonnateur communal du Rewmi, a quitté la coalition Benno Bokk Yaakaar pour rejoindre le Pds et sa coalition. Idem à Mbacké où le coordonnateur départemental a tourné le dos à ses camarades. Ainsi, Baye Ass Diagne soutient la candidature du maire sortant de Mbacké, Abdou Mbacké Ndao.