Locales : AKG de la coalition Sénégal 2035 défie Alioune Ndoye à Dakar-Plateau

Clap de fin pour la campagne électorale ! Dakar-Plateau n’a pas que le ministre Alioune Ndoye comme candidat pour les locales, d’autres fils de plateau ont également une vision claire de la commune à savoir, Abdou Khadre Gaye (AKG). La participation citoyenne, encore et toujours, tel est le credo du candidat de la coalition Sénégal 2035 qui souhaite capter la solide expertise de tous les fils du plateau. L’objectif de sa coalition dont Mame Mbaye Niang est le leader, est de redorer le blason de la commune, d’améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Une approche qui traduit l’esprit de la décentralisation par l’installation de conseil de quartier dont les bureaux élus par l’Ag des quartiers et installés par la mairie. Ils auront en charge de cueillir l’expression des besoins des populations et de gérer au quotidien les affaires de la cité. Dans son programme la jeunesse, l’environnement, et le cadre de vie vont occuper une place spéciale. Ainsi, le candidat de Dakar Plateau prévoit sur le site du « Service d’hygiène », un centre socioculturel ou la jeunesse pourra s’occuper dans des loisirs sains, s’épanouir, s’informer et se former. Une maison de repos est prévue pour les personnes du troisième âge ou ils pourront se retrouver, se détendre et s’occuper. Dans le domaine de la sécurité et environnement, des brigades seront constituées : Une brigade jaune pour la sécurité et une brigade verte pour l’environnement et le cadre de vie. Sans oublier les campagnes de reboisement, de pavage, d’éclairage et d’assainissement des rues.





Pour Abdou Khadre Gaye, par ailleurs président de l’Entente des Mouvements et Association de développement (Emad), la culture est au centre de tout. Sur ce, il compte apporter son soutien aux artistes mais également organiser un festival annuel qui sera l’occasion d’expression des talents du plateau dans leur diversité sans oublier de revisiter le patrimoine des Penc.





Sachant que la santé est primordiale, AKG prône le relèvement de la qualité des soins, la subvention annuelle aux structures sanitaires, la formation au secourisme, premiers soins. Dans le volet éducation, les établissements scolaires vieillot de Plateau seront reconstruits ou réfectionnés et équipés chaque fois que nécessaire.