Locales de 2022 : La coalition Bby de Notto Diobass porte son choix sur le maire Alioune Sarr

Locales de 2022 : La coalition Bby de NottoDiobass porte son choix sur le maire Alioune Sarr

La population de la commune de Notto Diobass a renouvelé sa confiance sur la personne d’Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens, pour « diriger » la liste de la mouvance présidentielle.





« Relativement au profil de candidat le plus apte et approprié pour conduire l’équipe communale de la mouvance présidentielle devant porter le Diobasse vers des lendemains meilleurs, nous, membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Notto, avons choisi le camarade coordonnateur communal Alioune Sarr, par ailleurs, maire de la commune, ministre du Tourisme et des Transports aériens, comme candidat naturel de la majorité présidentielle à Notto », disent-ils, lors d’une assemblée générale tenue, ce dimanche 12 septembre, au village de Séssène.





Une rencontre qui a réuni des leaders, des femmes, des jeunes et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yaakaar,sous la présidence de Mamadou Sène, leader communal du parti APR (Alliance pour la république : Ndlr) à Notto Diobass, par ailleurs, 1er adjoint au maire de Notto Diobass et Secrétaire général de l’Agence de régulation des marchés (ARM).





Après un large tour d’horizon de l’actualité politique nationale et locale marquée, entre autres, par la révision des listes électorales et la préparation des élections territoriales, la Coalition Benno Bokk Yaakaar de Notto Diobass s’est félicité du bon déroulement des inscriptions dans la commune de Notto où aucune anomalie ou incident n’a été noté. Elle salue ainsi l’esprit républicain qui a prévalu de part et d’autre.





Il a été également renouvelé le soutien indéfectible à Son Excellence, le Président Macky SALL, qui s’emploie nuit et jour à réaliser de manière progressive et inclusive l’émergence socio-économique du Sénégal notamment dans ce contexte pandémique.





Un choix basé sur plusieurs facteurs





Selon eux, ce choix s’explique par plusieurs facteurs, à savoir : « au regard des innombrables réalisations, en termes de services sociaux de base (eau, électricité, piste, santé, éducation…) , qu’il a accomplies à la tête de la commune dans divers domaines et en faveur des différentes couches sociales composant le Diobasse dans toute son étendue ;considérant son engagement et sa vision à faire de Notto une commune phare, une commune enviée pour sa capacité à innover et à bâtir une économie locale riche, diverse et porteuse d’un développement local inclusif à travers des projets structurants ;au regard de son expertise, son expérience et sa grande capacité dans la gestion des collectivités territoriales, son vaste réseau de partenaires au développement, sa bonne connexion avec la diaspora et les ressortissants Diobassois établis hors de la commune ; considérant sa loyauté, son leadership, sa compétence, sa grande expérience gouvernementale et ses résultats probants et palpables à la tête des différents ministères qu’il a eu à gérer ;au regard des enjeux socio-économiques et écologiques liés notamment aux questions de l’emploi et l’entreprenariat des jeunes et des femmes, de l’éducation et de la formation professionnelle, de la santé, de l’électrification et de l’éclairage public, de l’eau et de l’assainissement, des infrastructures, de l’économie, du sport et de la culture, de l’habitat, de l’urbanisme et du foncier qui ne sauraient être laissées entre des mains inexpertes ou de spéculateurs fonciers ; considérant la position stratégique de la commune, son rôle majeur dans la mise en œuvre des projets nationaux et les enjeux autour des questions liées aux objectifs du développement durable ; au regard de son attachement aux valeurs cardinales d’éthique et de déontologie qui sous-tendent ses actions et aux valeurs de ‘’diom’’, de ‘’ngor’’ et de ‘’kersa’’ qui fondent le Diobasse, ce grand peuple qui a été à tous les combats pour la cause commune et la défense des libertés et droits humains; considérant ses qualités sociales et humaines notamment sa discipline, sa rigueur, son sens de l’honneur, son courage, son amour nourri pour le Diobasse et son engagement à servir les populations avec désintéressement et abnégation ;et enfin, au regard de la source d’inspiration et l’espoir qu’il représente pour la jeunesse diobassoise et la référence qu’il constitue pour l’intelligentsia du Diobasse ».





En choisissant leur camarade Alioune Sarr, ces membres de la coalition Bby soutiennent avoir fait « le choix des populations diobassoises qui lui ont renouvelé leur confiance à chaque fois que l’occasion se présente depuis plus d’une décennie ».





« Un choix de raison, dépourvu de tout intérêt partisan ou de calculs politiciens »





A en croire ces camarades du ministre Alioune Sarr, il s’agit ici, d’un « choix de raison, dépourvu de tout intérêt partisan ou de calculs politiciens, porté sur un homme d’Etat de valeur, qui a rencontré l’agrément de la majorité des compatriotes diobassois ».





Compte tenu de tout ce qui précède, ces leaders politiques se sont engagés aussi à « continuer, autour du maire Alioune Sarr, de travailler tous ensemble, la main dans la main, à faire du Diobasse un vivier d’espoirs et d’opportunités pour tous et pour chacun ».





Ainsi, ils invitent « toutes les forces politiques locales engagées à soutenir le gouvernement et le président de la République à rejoindre cette marche irréversible vers l’émergence » de la commune.

Ils y invitent également « toutes les forces vives locales, qu’elles soient des partis politiques, des identités remarquables politiques, sportives, culturelles, économiques, religieuses ou de la société civile, qu’elles soient jeunes ou adultes, qu’elles soient ici ou ailleurs, à la seule condition d’avoir le Diobasse au cœur et d’être prêt à rejoindre ce meilleur cadre pour booster l’émergence socio-économique de Diobass en faveur des générations actuelles et futures ».





La rencontre a également noté la présence de l’ensemble des leaders, responsables et représentants des partis composant la coalition présidentielle dont Amadou Touré, responsable communal de la LD et 2ème adjoint au maire.