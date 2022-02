Locales du 23 janvier : Le message d’Abdoul Mbaye aux conseillers de l’Act

Abdoul Mbaye délivre un message aux conseillers de Wallu Senegal

Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye tire un bilan satisfaisant de la participation de la coalition Wallu Sénégal aux élections du dimanche 23 janvier dernier.





Selon lui, ces résultats se révèlent satisfaisants pour la coalition Wallu Sénégal dont l’Act est membre.





Malgré des scissions l’ayant tôt affaiblie, se désole l’ancien Premier ministre, elle est arrivée 3ème au plan national, subissant la règle du vote majoritaire à un tour, lit-on dans les colonnes du quotidien l’As.





A l’en croire, le scrutin a servi à l’Act d’avoir ses premiers conseillers élus. Et il invite en ce sens, les conseillers de l’Act à rester fidèles à leurs idéaux politiques, pour mieux assumer les nouvelles fonctions avec la plus grande rigueur, guidés par le souci citoyen et l’éthique à restaurer impérativement dans la gouvernance des collectivités.





Mieux, l’ancien Premier ministre leur suggère de faire preuve d’assiduité et de vigilance citoyenne et de savoir rester à l’écoute des doléances de tous les administrés des collectivités de leur ressort, sans exclusive.