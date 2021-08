Locales : Habib Niang a réussi à inscrire 600 jeunes dont la majeure partie sont des primo-votants

Quelques jours après le démarrage officiel des inscriptions et des réinscriptions sur les listes électorales pour le compte des élections locales du 23 Janvier 2022, Habib Niang responsable politique de l'Apr a réussi à inscrire 600 jeunes dont la majeure partie sont des primo-votants élèves, étudiants et handicapés. Malgré la situation sanitaire, le staff de monsieur Niang a mis en place une stratégie efficace à savoir aider leurs jeunes militants à aller s'inscrire tout en respectant les consignes des blouses blanches qui est le respect strict des mesures barrières et de la distanciation sociale.