Locales-Investitures à Kaffrine : Macky mise sur les deux Abdoulaye, Sow et Willane

Comme on pouvait s’y attendre, Macky Sall a porté son choix sur les deux Abdoulaye, pour diriger la liste de BBY lors des élections locales à Kaffrine. Il s’agit d’Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique pour ce qui est de la tête de liste communale. Ce dernier devrait remplacer l’actuel maire et allié du chef de l’Etat Abdoulaye Willane qui devrait se contenter de la liste départementale, ont révélé des sources à Seneweb.