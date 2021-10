Locales / Investitures à Kolda : Le duo Abdoulaye Bibi Baldé et Moussa Baldé reconduit

Investitures à Kolda

C’est sans surprise pour les investitures dans la région de Kolda. Le président Macky Sall a reconduit le duo Abdoulaye Bibi Baldé et Moussa Baldé pour diriger la liste de BBY, lors des prochaines élections dans cette localité. Ils occupent les postes de maire et de président de Conseil départemental en plus de la fonction de ministre de l’Agriculture pour Moussa Baldé. Mame Boye Diao, responsable politique à Kolda et directeur des Impôts et Domaines qui a récemment créé la polémique avec ses dons de cahiers scolaires avec son effigie a été zappé par le chef de l’Etat.