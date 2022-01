Locales - Jaxaay : Une pléthore de candidats pour diriger la nouvelle commune

La campagne électorale avait démarré sous une bonne ambiance de non-violence, dans la commune de Jaxaay. Plusieurs candidats à la mairie de Jaxaay-Parcelles se sont illustrés durant ces deux semaines de campagne. Si certains ont préféré faire du porte-à-porte ou des caravanes, comme ceux des candidats Diène Ndiaye, Moussa Niang, Abdou Aziz Diène… d’autres (Maodo Malick Mbengue, Birama Niang…) ont organisé des meetings pour mieux «vendre» leur programme aux électeurs. Seneweb vous dresse le profil des candidats qui souhaitent prendre en main les destinées de la nouvelle commune et arrondissement de Keur Massar.





Moussa Niang, candidat de Gueum Sa Bopp





Le président du mouvement Taxawu Sunu Gokh souhaite apporter du sang neuf, en corrigeant l’image de la commune. Le benjamin des candidats se décrit comme le choix alternatif, le profil idéal pour la commune de Jaxaay, au vu de listes parallèles soutenues par le parti au pouvoir. L’éclairage public dans plusieurs zones de la commune porte son empreinte. Moussa Niang prêche la coopération décentralisée dans la commune par la création d’infrastructures de dernière génération, l’autonomisation des femmes…





Cependant, il estime que pour être maire, il lui manque tout simplement "un cachet" et "une signature", car dans ses actions de tous les jours, il œuvre comme un "maire". Il espère gagner dans la commune de Jaxaay Parcelles-Assainies au soir du 23 janvier 2022.





Maodo Malick Mbengue (BBY), un «ex-maire» à la reconquête de son siège…





Un Mbengue peut en cacher un autre ! Mamadou Moustapha Mbengue, le maire sortant de la commune de Keur Massar, était venu en renfort, ce mercredi 19 janvier, dans la commune de Jaxaay Parcelles-Assainies, afin de soutenir son frère Maodo Malick Mbengue. Le candidat de Benno Bokk Yaakaar était sorti 1er, lors des dernières élections locales dans la commune de Jaxaay-Niacoulrap, lorsqu’elle faisait partie du département de Rufisque.





Maodo Malick Mbengue faisait partie de l’ancienne équipe du conseil municipal. Cependant, il a dû céder sa place au maire sortant, Mor Sarr Ba, qui était un protégé d’Oumar Guèye.





Diène Ndiaye, l’ingénieur des pêches en pole position





Fonctionnaire et expert des pêches et de l’aquaculture avec une expérience de 30 ans, Diène Ndiaye est le porte-étendard de la liste du Parti socialiste dans la commune de Jaxaay Parcelles-Assainies. Allié du président Macky Sall dans sa vision du Plan Sénégal émergent, Diène Ndiaye compte entreprendre une politique d’aménagement du territoire efficace afin de lutter contre les disparités.





Il compte également, dans son programme, garantir l’employabilité des femmes et des jeunes. Beaucoup d’électeurs voient en lui le potentiel maire de la commune de Jaxaay, grâce à ses compétences et à son expérience professionnelles.





Abdou Aziz Diane… Candidat de Yewwi





Il est le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi dans la commune de Jaxaay Parcelles-Assainies. Ses militants, généralement composés de jeunes, ont opté pour le porte-à-porte et les visites de proximité pour faire connaître leur programme à travers la localité. Ils distribuent la plupart du temps du thé et du café-Touba, afin de mieux faciliter la communication.





Dans la localité, beaucoup de jeunes se retrouvent dans le programme du candidat de Yewwi Askan Wi, Abdou Aziz Diané.





Cheikh Ahmed Tidiane Diallo ou ‘’Daddy’’, la solution pour Jaxaay





Il est surnommé ‘’Kheuch Daddy’’ ou ‘’Daddy-la-solution’’. Il semble détenir les clés de la solution, afin de faire de Jaxaay une commune émergente. L’emploi des jeunes, le candidat de la coalition Andu Nawle Suxali Sunu Gox (ANSSG) en a fait son sacerdoce. Il promet la construction d’infrastructures dignes de ce nom à travers son programme ‘’Jaxaay Horizon 2027’’.





L’artiste, auteur et compositeur n’a pas oublié la culture, son domaine de prédilection.





Birama Niang, tête de liste de la coalition And Ligueey Sunu Gokh





Beaucoup d’associations de femmes et de Gie de la cité Gendarmerie et Parcelles-Assainies militent pour ce candidat qui incarne, d’après eux, le culte du travail bien fait, de la rigueur et du pragmatisme. Il est certes très connu dans la localité, mais pourra-t-il faire le poids devant les autres candidats ?





La tête de liste de la coalition And Ligueye Sunu Gokh espère toutefois gagner au soir du 23 janvier 2022, pour conduire les destinées de Jaxaay.









Mademba Ndiaye, Juriste… candidat de la coalition Wallu Sénégal





Jeune cadre, juriste de formation, Mademba Ndiaye est le candidat de la coalition Wallu Sénégal. Il compte redorer le blason du Parti démocratique sénégalais (PDS) dans cette localité du ‘’Plan Jaxaay’’ qui porte le sceau de la gouvernance libérale. Son souhait est de faire de Jaxaay une commune bleue, au soir du 23 janvier 2022.





Djily Faye, candidat de la coalition Defar Sa Gokh





Jadis conseiller municipal de la défunte commune de Jaxaay-Niacourab-Parcelles-Assainies, dans le département de Rufisque, le candidat de Defar Sa Gokh sollicite les voix des électeurs de Jaxaay.





De son vrai nom Cheikh Abdou Khadre Faye, Djily Faye est plus que déterminé à diriger la nouvelle commune de Jaxaay Parcelles-Assainies, arrondissement du nouveau département de Keur Massar.





L’un des premiers habitants du Plan Jaxaay, Djily Faye, militant de l’Apr, a eu à apporter son soutien au maire sortant Mor Sarr Ba. Ce qui lui donne un minimum d’acquis dans la gestion de la mairie.





En attendant le vote des électeurs au soir du 23 janvier 2022, les candidats de la commune de Jaxaay Parcelles-Assainies vont prendre leur mal en patience.