[Vidéo] Locales, législatives : Bby Tivaouane tire les leçons de leur défaite et donne rendez-vous en 2024

BBY de Tivaouane tire les leçons sur leur défaite

Les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Tivaouane se sont réunis pour remobiliser les troupes. Cette rencontre leur a permis de justifier leur défaite lors des échanges législatives et tracer leur chemin en direction de 2024.





“Une assemblée de remobilisation parce que nous sortons d’une élection législative qui a été marquée par un net recul de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département; globalement la coalition est largement majoritaire. Par un défaut d’engagement, de coordination,/par des dysfonctionnements internes, nous avons dilapidé de l’énergie et cela a profité aux opposants qui ont certes gagné, mais, une victoire qui ne repose en réalité sur aucune forme de représentation ", explique Abou Ndéné Sall.





“Bby va reprendre les choses en main pour préparer les élections de 2024 à venir. Les militants souhaitent encore que le président Macky propose sa candidature en 2024 ,parce que les questions politiques, sociales et juridiques ne se posent plus. Nous allons corriger et remobiliser nos forces. Les gens qui n’ont ni l’expérience ni la tranquillité de gérer notre pays, ne pensons pas à ces personnes", renchérit Abdou Ndene Sall, Directeur général de Senter.





Pour les responsables de Bby, la meilleure stratégie c’est de se solidariser pour atteindre leur objectif.