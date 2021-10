Locales / Notto-Diobass : Investi par Bby, Alioune Sarr confirmé par Macky Sall

Alioune Sarr confirmé candidat à Notto Diobass

Alioune Sarr avait annoncé sa candidature pour le compte de Bby depuis quelques mois. Ce qui avait provoqué d'ailleurs l'ire de ses camarades de coalition dans sa commune. Des responsables politiques de la mouvance présidentielle avaient dénoncé ce qu'il convenait d'appeler "la déclaration de Pout Diack"

Entre temps, le ministre-maire a finalement recollé les morceaux avec ses camarades. Certains sont d'ailleurs revenus à de meilleurs sentiments.

La position d'Alioune Sarr est réconfortée par le patron de Bby.

Le Président de la République Macky Sall, a porté son choix sur le Maire de la commune de Notto Diobass, Alioune Sarr par ailleurs ministre du Tourisme et des Transports aériens.

Alioune Sarr a été investi depuis plusieurs mois par les partis et mouvements de la coalition BBY: l'APR, le Rewmi, l'AFP, la LD, le PIT, le Mouvement And Jemouwaye de Mme Ndeye Fatou Ndiaye, le parti LDR Yessal de Mme Rama Tine, le mouvement "And Dolel Macky" du conseiller départemental Moussa Gueye, le Mouvements de jeunes de Cheikh Gueye, les groupements de femmes, etc...

Pour rappel, Notto-Diobass est la première commune électorale dans le département, après la Ville de Thiès, avec ses 60 conseillers municipaux et ses 25 mille électeurs.

Le Président de la République a donc misé sur le ministre-maire Alioune Sarr et son équipe, pour permettre à la coalition BBY de gagner largement les suffrages de ce bastion électoral du département de Thiès, conquis et conservé par Alioune Sarr depuis 2009.