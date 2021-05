Locales / Papa Mahawa Diouf tance Barthélémy Dias : "Nous lui démontrerons que Dakar n'est pas..."

C’est parti pour une bataille sans merci entre les membres des différentes formations politiques (pouvoir et opposition) en vue des élections locales prévues au mois de janvier prochain. Et Dakar sera le nerf de la guerre.





Coordonnateur de la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) et membre de la task force républicaine, Papa Mahawa Diouf défie le maire de Mermoz-Sacré-Coeur sans sourciller. «Nous sommes prêts pour servir les citoyens de Yoff. Nous somme disponibles pour servir un projet. Nous pensons que nos challengers ont trop vite parlé en particulier Barthélemy Dias qui est très bavard mais ils vont vite se déchanter », a-t-il déclaré dans l’émission Jury du Dimanche de ce 23 mai sur Iradio.