Locales : Serigne Mbacké Ndiaye invite les jeunes à aller récupérer leur carte d’électeur

Sur sa page Facebook, l’ancien ministre et proche collaborateur de Macky Sall, Serigne Mbacké Ndiaye, invite les jeunes à aller récupérer les cartes d’électeur qui «dorment» dans les sous-préfectures depuis 2017.



En effet, souligne l’ancien porte-parole du gouvernement du régime Wade, qui a changé de lieu de vote de Khombole à Yoff, «je me suis rendu, ce vendredi 6 août 2021, à la sous-préfecture des Almadies pour procéder à la modification de mon lieu de vote qui n’est plus Khombole, mais Yoff. Tout s’y passe normalement. Mais une remarque s’impose. Ces innombrables cartes nationales d’identité que vous voyez ‘dorment’ dans ces lieux depuis 2017. Leurs propriétaires ne sont pas venus les retirer», soutient-il.



Mieux, poursuit M. Ndiaye, «les opposants en mal d’arguments et ne se basant que sur le nombre de cartes non-retirées vont nous dire que c’est le ministère de l’Intérieur, sur instructions du président Macky Sall, qui a confisqué les cartes des jeunes. Je n’invente rien, nous avons tous déjà entendu ces arguments».



Avant cette sous-préfecture, constate Serigne Mbacké Ndiaye, «je m’étais rendu dans d’autres, mais le spectacle est le même. Incitons nos concitoyens à aller retirer leur carte. C’est le deuxième acte en démocratie», lance-t-il.