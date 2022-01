Locales / Sonko à Sédhiou :“Si les candidats de Macky gagnent, il sera candidat en 2024…"

Sonko à Sédhiou pour la campagne

En tournée politique dans la Casamance naturelle, Ousmane Sonko est arrivé à Sédhiou. Accueilli par une marée humaine à l’entrée de la capitale du Pakao, le convoi du leader du PASTEF a passé près de 3 heures dans les rues de la commune pour rejoindre le centre-ville.





Du haut de son véhicule, Ousmane Sonko a tenu à remercier les populations du Pakao qui s’étaient mobilisées par centaines pour exiger sa libération lors des événements de mars 2021. Selon Senego, en s’adressant particulièrement à la jeunesse, Ousmane Sonko a insisté sur les enjeux des prochaines élections territoriales.