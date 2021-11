[Document] Locales/Ville de Dakar : Ils seront six candidats en lice

Le préfet du département de Dakar, Mor Talla Tine a publié ce vendredi les dossiers de candidature jugés recevables pour la ville de Dakar. Sauf changement de dernière minute, ils seront six dans les starting-blocks à la course pour le contrôle de la mairie de la capitale sénégalaise.



Il s'agit de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis avec comme tête de liste, l’ancien maire de Dakar, Pape Diop; de Benno Bokk Yakaar porté par le ministre de la Santé et maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr.



Mais aussi de la grande coalition Wallu Sénégal dont la liste est dirigée par l’ancien président du groupe parlementaire libéral, Doudou Wade, également de la coalition Sénégal 2024 pilotée par Mame Mbaye Niang. Le responsable de l’Apr, écarté en faveur de Diouf Sarr, présente ainsi une liste parallèle qui va concurrencer celle de Benno Bokk Yaakar.



Et last but not least, la liste de l’Union citoyenne Bunt Bi dirigée par Madame le maire sortant de Dakar, Soham Wardini. En effet, sa candidature déclarée forclose lors des investitures dans la coalition Yewwi Askan Wi, Soham Wardini a été investie par l’union citoyenne/Bunt Bi.



Quant au leader de Gueum sa bopp, sa candidature reste irrecevable malgré son recours déposé à la cour d’appel de Dakar. La juridiction qui statuait hier sur sa requête a jugé le dossier du patron de presse irrecevable. Il dispose de 8 jours pour attaquer cette décision de justice.