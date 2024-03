Loi d'amnistie : Les députés de l'ex-Pastef ont voté contre

Les députés de l'ex-parti Pastef ont finalement voté contre la loi n°05/2024 portant amnistie. Ces derniers ont rejoint leurs collègues du PUR et de Taxawu Sénégal, après s'être abstenus durant les travaux en commission des lois.





Pour rappel, dans leur majorité, les députés de l'ex-Pastef avaient demandé à la ministre de la Justice Aïssata Tall Sall d'apporter des éclairages sur les infractions qui seront prises en compte par la loi d'amnistie.





À ce propos, la ministre de la Justice avait rappelé les dispositions de l'article 1er du projet de loi et que toutes infractions criminelles et correctionnelles qui se sont produites durant les manifestations entre 2021 et 2024 entraient dans le champ d'application.