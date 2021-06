Loi de Finance rectificative: L’emploi des jeunes rafle la mise

C’est après 1 heures 30 minutes d’attente que la séance plénière de ce jeudi 24 juin 2021 présidé par Moustapha Niasse, a démarré. Il s’agit de voter la Loi de Finance Rectificative (Lfi) numéro 09/2021 pour l’année 2021. Et c’est le ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui est en charge de présenter le projet dans une ambiance marquée par la commémoration des événements du 23 juin.





A cet effet, le projet de loi consacre une allocation supplémentaire de 40 millards de FCFA au ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Concernant le secteur de l’énergie, il est prévu, un financement complémentaire de 39 milliards de FCFA suite à la remontée des cours mondiaux du pétrole.





En outre, une enveloppe de 150 milliards de FCFA par an et et ce pour trois ans sera décaissée pour le programme « Xëyu ndaw ñi ».





Au total, une baisse de 44,6 millards de FCFA a été noté par rapport au budget initial. Le projet de budget de la Loi de Finance Rectificative est arrêté à 4544,6 milliards de FCFA.













Le ministre a justifié la pertinence d’une telle modification par le fait que « les grandes lignes de l’équilibre budgétaire ou financier défini par la loi de finances de l’année se trouve bouleversées ».





Ainsi, il est nécessaire d’adapter le budget initial aux nouveaux paramètres économiques, consécutifs à une crise sanitaire et aux nouvelles directives du Chef de l’Etat en faveur de la Jeunesse.













Cette nouvelle orientation budgétaire prend en compte spécialement les questions liées au vaccin, au secteur énergétique et à l’emploi des jeunes. Une orientation qui se comprend vu le contexte social du pays. Le Sénégal, en effet, sort d’émeutes ayant en partie une couleur sociale. C’est pourquoi, la nouvelle orientation de nos finances se dirige vers la santé, l’emploi et l’énergie. Trois domaines qui ont été à l’origine de plusieurs crise dans ce pays.





Aussi, sommes-nous à la veille d’élections, une autre raison d’aller dans le sens de calmer les ardeurs.