Loi de finances 2024 : le budget que Macky Sall prévoit de laisser à son successeur

Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi, a adopté la Loi de finances 2024. Il s’agit des dernières prévisions de recettes et de dépenses sous Macky Sall, qui ne se présentera pas à la présidentielle du 25 février prochain. D’après L’Observateur, ce budget est fixé à 7000 milliards de francs CFA, soit une hausse de 600 milliards par rapport à l’exercice en cours.



Le journal souligne que le projet devrait subir des retouches, compte-tenu des observations portées en Conseil des ministres, mais la hausse est actée. La même source rappelle que le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Bâ, avait annoncé la bonne nouvelle le 5 juillet dernier, dans une note adressée aux présidents d’institution, ministre, secrétaires généraux de la Présidence du gouvernement.



L’argentier de l’État attribue la hausse annoncée du budget à «un contexte plus favorable par rapport aux dernières années». Celui-ci est marqué, signalait-il, notamment par le «démarrage de la production de pétrole et de gaz (et) la mise en œuvre de réformes structurelles destinées à renforcer la participation du secteur privé à l’activité économique, à travers la mise en œuvre du PAP 3 du Plan Sénégal émergent en cours d’élaboration».