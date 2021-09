Louga : 2174 nouvelles inscriptions sur les listes électorales

Près de 2174 modifications et nouvelles inscriptions ont été enregistrées sur les listes électorales par la commission de révision exceptionnelle dans le département de Louga, depuis le démarrage des opérations, a appris l’APS de son président, Pathé Dabo.



La révision exceptionnelle des listes électorales, en vue des prochaines élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 se déroule du 31 juillet au 14 septembre sur toute l’étendue du territoire national.



A une semaine de la date de clôture de ces inscriptions, la commission de révision de Louga a enrôlé 1046 nouveaux inscrits et effectué près de 1128 modifications.



"Les modifications concernent les changements de lieux de vote, de circonscription. Nous n’avons effectué pour le moment qu’une seule radiation et une seule demande pour le changement de statut, c’est à dire un civil qui rentre dans la vie militaire ou vice versa’’, a précisé M. Dabo.



Aux environs de 11h, ce mardi, plusieurs dizaines de personnes munies de leurs pièces d’identité attendaient tranquillement leur tour devant le siège de la commission, pour pouvoir s’inscrire sur les listes.



Selon le président de la commission de révision des listes électorales, depuis le début des opérations, "tout se passe bien’’. ‘’Nous n’avons noté aucune difficulté. La commission travaille normalement du lundi au samedi, de 8h à 18h’’, a-t-il assuré.



Même si une grande affluence n’est pas encore notée au niveau de la commission, une évolution de la situation est espérée dans les jours qui viennent compte tenu du grand rush observé au niveau des dépôts de cartes d’identité au Commissariat central de Louga, depuis le démarrage de la révision des listes électorales.



Devant le bureau de la section Carte d’identité nationale du commissariat de Louga, une longue file d’attente s’est formée. Certains sont sur les lieux depuis l’aurore pour pouvoir effectuer leurs dépôts. Ils viennent de la commune et des villages lointains du département.



Du 2 août à la date du 6 septembre, plus de 1000 nouveaux dépôts de cartes d’identité nationale ont été enrôlés au niveau de Louga, soit une moyenne de 150 dépôts par jour. Hier (lundi), ce sont 173 personnes qui ont effectué leurs dépôts.



Actuellement, la CNI de Louga a reçu 1252 pièces d’identité. Plusieurs centaines ont déjà été retirées.