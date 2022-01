LOUGA : Huit candidats à l’assaut de la mairie

La ville de Louga vibre au rythme de la campagne électorale menée par les huit candidats qui partent à l’assaut de cette collectivité territoriale du nord.



48h après le démarrage de la campagne électorale, les candidats et leurs équipes enchainent visites de proximité, marches et thé-débats pour convaincre les électeurs.



Moustapha Diop, maire sortant et tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY, majorité) est entré en lice depuis, samedi. Il a tenu son meeting de lancement à la mairie, devant ses partisans.



Le candidat de la majorité a été élu maire en 2014.



Parmi ses adversaires figure Mamadou Mamour Diallo, du mouvement "Dolly Macky", candidat de la coalition Jammi Sénégal.



M. Diallo, ancien Directeur général des Domaines a procédé cet après-midi, à la présentation de son programme.



Abdoul Ahad Ndiaye de la coalition Yewwi Askan Wi a présenté, dimanche, son programme intitulé "Tabax’’.



Pour marquer le démarrage de sa campagne, Abdoulaye Diop de la Coalition Gox Yu Bess a remis un appareil de fibroscopie à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye.



Fallou Mbodj de la Gande coalition Wallu Sénégal a lancé sa campagne par une déclaration et compte tout au long de la semaine effectuer des marches bleues et des thé-débats.



Fallou Diop, de la coalition Jammi Gox Yi, El Hadji Sidy Diop du Mouvement citoyen Dignes And Ci Ngor, Baye Dame Khoulé de la grande coalition Guem Sa Bopp sont également dans la course.