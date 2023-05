Louga : Le coordonnateur de la section communale de Pastef arrêté

L'arrestation de militants et responsables de Pastef se poursuit. Le coordonnateur communal de Guéoul, Abdoulaye Fall, et son adjoint Massaly Mbodj ont été arrêtés mardi dernier, à la suite d’une manifestation sur la route et placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée et trouble à l’ordre public. Ils seront jugés mercredi prochain devant le tribunal des flagrants délits.





Ce matin, le coordonnateur de la section communale de Pastef /Louga, Ndiack Sarr, a connu le même sort. Il est placé en garde à vue au commissariat de police de Louga.





Selon une source proche du dossier, il est poursuivi pour trouble à l’ordre à public .