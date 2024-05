Louga : les deux voleurs détroussent un commerçant et se battent pour le...

Deux agresseurs ont été surpris en train de se battre pour le partage du butin. La scène insolite s’est produite à Barkédji, localité située dans le département de Linguère. Plus chanceux, A. Ba a réussi à prendre la fuite. Le second, S. Sow, a été rattrapé par leurs poursuivants. Le prévenu a plaidé coupable après l’agression sauvage perpétrée contre un commerçant.







Les faits remontent au 6 janvier 2022, rembobine L’Observateur. « Ce jour-là, relate le quotidien d’information, il était 18 heures, quand le commerçant, de retour du marché hebdomadaire où il menait ses activités » a eu la malchance de tomber sur deux malfaiteurs : S. Sow et A. Ba.