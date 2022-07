[Vidéo] Louga, Saint Louis, Darou Moukhty… Sheikh Alassane Sene déroule dans la sérénité

Alors que la campagne tire à sa fin, Sheikh Alassane Sene, tête de liste nationale de la coalition Natangue Askan wi déroule sa campagne avec sérénité et concentration.



Du nord du pays où il a drainer les foules dans différentes contrées, dont Saint Louis, Podor, Guéwoul, Sheikh Alassane Sene a séduit le peuple Lougatois avant de communier dans la ferveur avec les populations de Darou Moukhty

Shasty a en effet été accueilli en triomphe dans la ville sainte. Venus de Darou Moukhty et des villages environnants, les militants et sympathisants ont démontré à leur hôte leur accord avec son offre programmatique. Ainsi à quelques jours du scrutin le candidat de Natangue Askanwi affiche la pleine confiance et livre un discours optimiste.