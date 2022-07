Louga, Saint-Louis, Sédhiou, Guédiawaye, Médina… : Ces bastions de Bby tombés dans l’escarcelle de Yewwi-Wallu

C’est la Bérézina ! La débâcle de la coalition au pouvoir est cuisante. L’inter-coalition, l’ingénieuse trouvaille des deux principaux blocs de l’opposition Yewwi Askan wi et Wallu Sénégal a opéré une véritable razzia jusque dans les bastions jadis chasse gardée de la mouvance présidentielle. Si à Dakar, Touba, Ziguinchor la victoire de l’opposition était entendue, grande a été la surprise de voir l’inter-coalition Yewwi-Wallu renverser littéralement la tendance dans des départements comme Louga avec des scores sans appel.



Dans la quasi-totalité des centres de vote, Yewwi-Wallu rafle tout. Dans le centre de référence de Ndiagne (Louga), Yewwi empoche 1448 voix là où Bby se retrouve avec 696 voix. Ces mêmes écarts fleuves ont été notés dans les bastions du ministre-maire de Louga, Moustapha Diop, à Manar et à Keur Momar Sarr.



La tendance est la même plus au nord à Saint-Louis où le pouvoir n’avait jamais perdu jusque-là. Ici, « la confiance » qu’affichait le beau-frère du président au début du scrutin a été douchée par la vague de Yewwi-Wallu qui a déferlé sur tout le département. A Goxu Mbacc, Pikine entre autres localités de la vieille ville, la coalition Benno Bokk Yakaar porté par Mansour Faye, a reçu une sacré claque.



A l’extrême Sud du pays, l’opposition réussit à arracher la ville qui semblait encore lui résister : Sédhiou. Là également la folle percée de Yewwi-Wallu sonne comme un séisme une avec victoire qui frise l’humiliation avec plus de 59% des suffrages. Guédiawaye aussi a choppé le virus tout comme Médina où Yewwi-Wallu trône en maître.



Au finish, le pouvoir perd une bonne partie de son grenier électoral.