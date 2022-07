‘’Agression’’ contre Babacar Diop: FDS-Les Guelwaars réclame justice contre les «partisans de la violence»





Le parti Forces démocratiques du Sénégal (FDS)-Les Guelwaars veut que justice soit faite dans le dossier ‘’d’agression lâche et barbare’' dont est victime leur leader. Cette déclation fait suite à la plainte déposée auprès du commissariat central de la ville.

Revenant sur les faits, les membres dudit parti, ont expliqué que «ce samedi 17 juillet 2022, le maire de Thiès et leader de FDS-Les Guelwaars, Dr Babacar Diop, qui accueillait une délégation de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi en caravane dans la ville de Thiès, a été victime d’une agression violente commise par des individus armés clairement identifiés». «Le maire de Thiès dont le véhicule a été vandalisé et gazé est présentement à l’hôpital pour des analyses après les douleurs inhérentes à ces actes d’un autre âge. Des militants de son parti sont aussi blessés », soulignent-ils.

« Cette agression sauvage pouvait déboucher sur l’irréparable, si…»

Sur ce, «FDS-Les Guelwaars regrette vivement cette violence gratuite et injustifiée contre un des piliers de la coalition Yewwi Askan Wi. Malgré sa mise à l’écart des réunions de la conférence des leaders, Dr Babacar Diop a exhorté tous les militants, responsables et sympathisants de son parti à contribuer activement à la campagne électorale pour le triomphe de Yewwi Askan Wi aux élections législatives». Selon ces derniers, «sa participation à la caravane de ce samedi était donc l’occasion pour lui d’appeler toutes les forces vives de la ville, en particulier la jeunesse, à une large mobilisation pour assurer à Yewwi une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022». «Malheureusement, disent-ils, les partisans de la violence ont décidé de lui barrer la route, par une agression sauvage qui pouvait déboucher sur l’irréparable, si le maire de Thiès n’avait pas réussi à dissuader ses militants et sympathisants de répliquer à l’attaque».

«Yewwi Askan Wi n’est ni un patrimoine personnel, ni un instrument de domination au service des intérêts égoïstes d’un cercle restreint de leaders, mais plutôt…»

Toujours dans un communiqué daté du dimanche 17 juillet, cette formation politique prévient que «ceux qui pensent qu’ils peuvent, par la violence et la terreur, asservir le maire de Thiès et son parti, se trompent lourdement». Elle ajoute: «Yewwi Askan Wi n’est ni un patrimoine personnel, ni un instrument de domination au service des intérêts égoïstes d’un cercle restreint de leaders, mais plutôt une œuvre collective à laquelle Dr Babacar Diop et FDS-Les Guelwaars ont apporté une précieuse contribution reconnue par l’écrasante majorité de nos compatriotes qui ont foi en cette coalition».

Au finish, FDS-Les Guelwaars espère que les auteurs de l’agression contre le maire de Thiès et leurs complices répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Cette formation politique met en garde contre toute nouvelle attaque physique ou verbale contre son leader. «La violence et l’impunité ne doivent plus avoir droit de cité au Sénégal», ont-ils laissé entendre.