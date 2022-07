‘’Force spéciale’’ : Un cadre du Pastef fait de nouvelles révélations sur le présumé évadé Pape Mamadou Seck

Révélation d'un cadre du Pastef sur Mamadou Seck

Dans un entretien accordé à nos confrères de ‘’SourceA’’, Cheikhouna Bèye, ami d’enfance du présumé évadé Pape Mamadou Seck, a fait des confidences explosives.





Selon le coordonnateur du Pastef/Kébémer , "la veille de la Tabaski, on a fait une collecte pour permettre à la famille de Pape Mamadou Seck de fêter l’événement dignement. On a remis l’argent à sa femme. Celui qui assurait la collecte l’a appelée et lui a remis l’argent. Depuis qu’on a eu l’information relative à l’évasion de son mari, c’est le black-out. On ne peut plus la joindre. On ne sait pas dans quelles conditions elle se trouve", déclare-t-il dans les colonnes du quotidien.