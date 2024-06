Lutte contre la cherté de la vie : L’État a débloqué plus de 53 milliards de FCFA

Le Gouvernement a publié les décisions prises pour baisser les prix de certains produits et services de consommation courante, lors d’une conférence de presse, tenue ce jeudi 13 juin.











Prenant part à cette rencontre, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba a soutenu que «les caisses de l'État sont stressées ». « il s'agit du volume de subventions dans les budgets. Ce qui constitue une problématique à prendre en charge de manière rigoureuse. Les subventions pour les finances publiques sont comme ce que le cancer peut représenter dans le corps humain et si on y prend pas garde, il va détruire beaucoup de choses. Il faut qu’on le règle définitivement », a-t-il déclaré.









Il dira que l'État a débloqué une somme de 53,4 milliards pour réduire le coût de la vie. « L’enveloppe qui est dégagée pour ces mesures relative à la baisse du coût de la vie s'élève à 53,4 milliard qui se traduit en termes de renonciation de recette douanière », révèle Cheikh Diba.





Par ailleurs, le ministre secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Aminou Lo, a précisé que ces mesures prises aujourd'hui ne sont pas à effet immédiat. « Il va falloir une réunion du Conseil national de consommation le mardi 18 juin pour annoncer son entrée en vigueur », fait-il savoir.