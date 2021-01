Lutte contre la Covid-19 : Le Gouverneur de Dakar interdit la circulation des personnes et des biens de 21h à …

C’est officiel ! Après l’annonce du ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique sur la Rts, le Gouverneur de la région de Dakar a pondu un arrêté pour interdire la circulation des personnes et des biens de 21h à 05h du matin, à compter du 19 jusqu’au 26 janvier 2021. Soit une durée de 8 jours. Ce, pour «limiter la forte progression» de la Covid-19 dans la région.







Dans le document, Al Hassan Sall signale que «tout contrevenant aux dispositions» du présent arrêté sera «passible des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur». Et les Préfets des départements de Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque, ainsi que le Commissaire central de Dakar, le Chef du service régional de la sécurité publique, le Commandant de la Légion Ouest de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution dudit arrêté, qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.