Lutte contre la Covid-19 : Les femmes républicaines de Pikine appellent les populations à «plus de vigilance»

Face aux nombreux cas positifs au nouveau coronavirus à Dakar, notamment ceux issus de la transmission communautaire, les femmes de l’Alliance pour la république (Apr) du département de Pikine invitent les populations de la capitale, particulièrement celles de Pikine à plus de vigilance. «Les femmes de l’Apr du département de Pikine appellent à plus de vigilance car, la Covid-19 est toujours là. Et Pikine n’est pas en reste notamment pour la question lancinante des cas issus de la transmission communautaire. Le coronavirus n’est donc pas encore éradiqué alors que les activités économiques doivent impérativement reprendre, parce que vitales», ont-elles noté dans un communiqué parvenu à Seneweb.«Conscientes que l’État ne peut pas tout faire et que la mobilisation doit être de rigueur pour tous les citoyens et toutes les citoyennes», l’honorable député Mme Awa Niang et Cie appellent au «respect scrupuleux» des gestes barrières car, il faut vivre avec le virus. «Le Président Macky Sall a pris ses responsabilités, prenons nous aussi les nôtres», soutiennent-elles dans le texte.Les femmes républicaines de Pikine ont, par ailleurs, soutenu que la décision du Chef de l’État sur la relance des activités économiques est une «nécessité» pour le pays. Elles disent : «Les femmes de l’Apr du département de Pikine saluent la vision du Président Macky Sall qui comprend que la relance économique est nécessaire. Dans ce cadre, les braves femmes ont besoin de retourner nécessairement à leurs activités, car elles sont dans la transformation des produits halieutiques et agricoles, le commerce, l’artisanat, etc».Elle ont également profité de l’occasion pour lancer un appel à «tous les responsables à prendre exemple sur leur leader, le Président du parti, en cultivant la sérénité, la retenue, la fraternité, la solidarité et la modestie». Avant de réitérer «leur totale confiance» aux instances régulières du Parti pour une contribution positive au devenir de notre Nation et restent mobilisées derrière le Président Macky Sall pour l’aider à réaliser son programme «Liggeyël Euleuk - Macky 535»