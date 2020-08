Lutte contre la covid-19 : "And Suxali Sénégal" invite les acteurs politiques à soutenir les efforts de l'État

Le mouvement "And Suxali Sénégal" appelle les acteurs politiques à accompagner les efforts du Gouvernement pour permettre au Sénégal de réussir la lutte contre le coronavirus. "La lutte contre la Covid-19 dépasse les divergences politiques et même religieuses. Nous sommes confrontés, à l'instar du monde entier, à une crise sanitaire sans précédent. Et pour s'en sortir, nous (forces vives de la Nation), devons accompagner le Chef de l'État, Macky Sall, dans la riposte contre le coronavirus", déclare Habib Niang lors d'un entretien téléphonique.





Le président du mouvement estime que les acteurs doivent mener des actions de sensibilisation et appuyer l'État dans la distribution des masques et des vivres et la relance de l'économie. M. Niang déplore l'absence de l'opposition sur le terrain de la sensibilisation.





Commentant l'actualité sous-régionale, particulièrement la crise malienne, le leader de "And Suxali Sénégal" dit être en phase avec le Chef de l'État qui demande que celle-ci soit gérée avec responsabilité et célérité. "Le Mali est dans une situation de crise avec les djihadistes. Et si l'on n'y prend pas garde avec ce putsch, les choses risquent d'être incontrôlables et c'est toute la sous-région qui sera menacée", souligne-t-il. Habib Niang félicite aussi le Président Macky Sall qui écarte l'embargo.