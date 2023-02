Lutte contre le terrorisme : Les six hommes clés de Macky Sall

Le défi de la stabilité est un chantier perpétuel dans un État. Il est même primordial quand celui-ci aspire à des lendemains meilleurs ou encore à l’émergence. Dans un article publié ce dimanche, Jeune Afrique consolide cette thèse en dévoilant les efforts effectués en ce sens par le Président Macky Sall depuis son accession au pouvoir en 2012. Entre l’augmentation du budget de l’armée, le renforcement de la surveillance des frontières à l’Est et de l’équipement, le chef de l’Etat s’est aussi entouré d’hommes de poigne.Le média a dévoilé une liste de plusieurs noms sur lesquels Macky Sall s’appuierait pour la sécurisation du pays.





On retrouve le nouveau chef d’état-major de l’armée de terre, Souleymane Kandé. Il est surtout reconnu pour avoir mené l’offensive contre les rebelles du mouvement indépendantiste MFDC en début 2021.





Ensuite, figure le général Cheikh Wade. L’actuel chef d’état-major général des armées s’est surtout distingué en 2017 lors de la mission de la CEDEAO devant assurer le pilotage du départ du président sortant Yahya Jammeh.





Le journal mentionne aussi le nom du général Moussa Fall qui participerait au renforcement des gendarmes positionnés au niveau des frontières à proximité du Mali.





Un personnage bien plus connu cette fois-ci, Mbaye Cissé. L’ancien directeur général du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS) et depuis octobre 2022 chef d’état-major particulier du Président de la république à qui, il prodigue des conseils sur des questions sécuritaires.





Retraité depuis la fin de l’année, le général Meissa Cellé Ndiaye s’est vu à nouveau sollicité par le chef de l’Etat. Il serait l’un des instigateurs du remaniement opéré en octobre 2022.