Lutte : «Balla Gaye 2 porté disparu»

C’est Sunu Lamb qui lance l’alerte : depuis sa défaite contre Boy Niang, le 1er janvier dernier, «Balla Gaye 2 est porté disparu». Cela fait 45 jours. Le quotidien spécialisé affirme que c’est la première fois, en 18 ans de carrière, que le Lion de Guédiawaye reste aussi longtemps en retrait de l’arène.



Pour être édifié, Sunu Lamb a interpellé Makane Mbengue de Gaston productions. C’était samedi dernier en marge du combat Gakou 2-Bébé Diène. Le fils de Gaston Mbengue a assuré que Balla Gaye 2 se porte bien et qu’il reviendra plus fort. Sans plus de précision.



Sunu Lamb croit savoir que le fils de Double Less réapparaîtra en vue du combat entre Sa Thiès, son frère, et Reug-Reug, le 5 mars prochain, et avant sa prochaine sortie contre Eumeu Sène, le 30 juillet.