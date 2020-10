Machettes du 3e mandat : Aliou Dembourou Sow recadré par ses camarades de l'Apr

Le parti Alliance pour la République (Apr) a réagi, suite aux propos qu'il juge "inacceptables" tenus récemment par le député de Ranérou, Aliou Dembourou Sow, invitant la communauté peulh à prendre des machettes pour défendre la troisième candidature de Macky Sall en 2024."Dans une déclaration largement diffusée sur les réseaux sociaux, notre camarade Aliou Dembourou Sow a tenu des propos inacceptables et inopportuns. L’Alliance pour la République tient à exprimer ses regrets. Aussi, l’Apr se démarque de tout propos et de toute démarche aux antipodes de la ligne du parti, clairement exprimée à maintes reprises par le président du parti et par nos différentes instances", lit-on dans un communiqué de presse signé, ce mardi, par le porte-parole Seydou Guèye.Selon ce dernier, la formation politique de Macky Sall "appelle les responsables et militants à éviter les débats stériles et à rester mobilisés derrière le président Sall, pour un Sénégal tourné vers l’émergence avec une société solidaire, dans un État de droit".