Macky à Paris : «Posez un nouveau regard sur l’Afrique et les Africains»

Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, dans son discours lors de l’université d’été du Mouvement des entreprises de France (Medef), ce mercredi 26 août, à Paris, a invité les investisseurs étrangers à avoir un «autre» regard sur le continent africain.





«L’Afrique émergente est loin des stéréotypes qui la présentent comme la face obscure de l’humanité et le risque d’y investir n’est pas plus élevé que dans beaucoup d’autres régions du monde», a-t-il déclaré.





Macky Sall ajoute : «A tous nos partenaires, publics et privés, mon message reste le même : posez un nouveau regard sur l'Afrique et les Africains.» Mieux, a-t-il fait savoir, «ceux qui continuent de percevoir et d'analyser les dynamiques africaines à travers des paradigmes et des paramètres périmés, risquent d'être surpris et en retard sur les rendez-vous de demain».





Pour une économie mondiale essoufflée, poursuit le président de la République, l’Afrique en construction est une source d’opportunités et d’investissements.