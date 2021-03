Macky aux manifestants : «Je vous ai compris»

Le chef de l'État a réagi aux émeutes violentes à Dakar et à l’intérieur du pays suite à l’arrestation du leader de Pastef Ousmane Sonko.Lors de son adresse à la nation reprise par Le Soleil, Macky Sall dit bien capter le message des manifestants et comprendre le mal-vivre des jeunes.«M’adressant à vous, les jeunes, je voudrais vous dire que je comprends vos inquiétudes et vos préoccupations. J’ai vu nombre d’entre vous sortir dans la rue pour exprimer la colère de votre mal-vivre ; parce que vous n’avez pas d’emploi ; parce que vous aspirez à un avenir meilleur ; parce que depuis un an de lutte anti pandémie Covid-19, votre quotidien reste marqué par la morosité économique, les restrictions sociales et la limitation des espaces de loisirs et de détente. Qu’une jeunesse confrontée à autant de privations exprime son mal-vivre me parait tout à fait compréhensible», a reconnu le président de la République.Macky Sall promet d’autres efforts pour satisfaire la demande pressante. “Je constate que tous les efforts jusque-là consentis, en matière de formation, d’emploi et de financement dédiés aux jeunes, à hauteur de 60 milliards de fcfa, pour la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), et de 40 milliards par an du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), restent encore insuffisants”.Aussi, le Président Sall a annoncé une réorientation budgétaire pour mieux prendre en charge les préoccupations des jeunes. Il a invité à taire les rancœurs et à éviter la logique de l’affrontement.