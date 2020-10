[Document] Macky dissout le gouvernement et met fin aux fonctions de Mimi Touré, Simon Ndiaye…

Le chef de l'Etat Macky Sall a pris des décisions fortes, ce mercredi. Ce, en signant 4 décrets. En effet, en plus de dissoudre le gouvernement de la République, il a également mis fin aux fonctions de président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), occupé jusque-là par Aminata Touré, du ministre d'Etat, Secrétaire général de la présidence de la République, Boun Abdallah Dione, du ministre, Secrétaire général du gouvernement,Maxime Jean Simon Ndiaye et de tous les ministres et secrétaires d'Etat.





Toutefois, d'après le communiqué signé par Abdou Latif Coulibaly, "en attendant la mise en place du nouveau gouvernement, les ministres et secrétaires d'Etat sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes".