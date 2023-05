Macky égratigne Mademba Sock : «Le syndicalisme des temps nouveaux, c’est la bourgeoisie»

Le président de la République, Macky Sall, et le secrétaire général de l’Unsas, Mademba Sock, ont échangé des propos aigres-doux, lors de la cérémonie de remise de cahiers de doléances au palais de la République, ce lundi 1er mai 2023. Prenant la parole, l’ancien SG de la Sutelec a émis comme première revendication la climatisation de la salle des banquets.





«Monsieur le président, ma première revendication concerne la climatisation. On a chaud. En tout cas moi, je suis âgé. J’espère que cette première revendication sera satisfaite avant mon discours. Il fait très chaud. Ou on ouvre les portes ou on met la climatisation», lance Mademba Sock.





La réponse n’a pas tardé et elle est pour le moins cinglante. «Je vois que c’est le monde du travail qui demande la climatisation. Mettez-lui la clim. C’est ça le syndicalisme des temps nouveaux, c’est la bourgeoisie», tacle le président Macky Sall.