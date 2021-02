Macky, Idy… : "Ces milliardaires qui nous gouvernent"

"Ils ne sont pas issus de familles milliardaires. Ils ne sont pas des magnats de l’industrie ou de l’immobilier. "Nés pauvres", des hommes politiques comme Macky Sall et Idrissa Seck sont devenus milliardaires", constate Walf Quotidien dans sa livraison de ce mardi.Le journal d'ajouter : "Souvent issus du public, donc fonctionnaires n‘ayant pas vocation à être riches, ceux qui nous gouvernent se retrouvent subitement milliardaires. Ce, grâce à la politique".Selon "La Lettre quotidienne, Le Confidentiel", le patrimoine du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) est évalué à des milliards.Avant Idy, Macky Sall avait déposé, en 2012, sa déclaration de patrimoine évaluée à l’époque à 8 milliards Fcfa.L’actuel chef de l’État évoquait la générosité de Me Abdoulaye Wade comme source de cette richesse.Idrissa Seck avait, lui, reconnu avoir bénéficié des fameux fonds politiques.Le Parti socialiste (PS) avait aussi son compte K2, une sorte de puits financier qui avait permis à la quasi-totalité de ses dignitaires de devenir riches comme Crésus.