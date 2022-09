Macky-Mimi : L’ultime humiliation !

L’ultime humiliation de Mimi Touré

«J’ai passé ma vie à lutter contre l’injustice. J’en ai subi pas mal dans mon compagnonnage avec Macky Sall. Mais là, c’est celle de trop. Celle qui privilégie les liens familiaux par-dessus le mérite militant, ce n’est pas tolérable». Ces propos tenus dans "L’Observateur" prouvent qu’entre Macky Sall et Aminata Touré, le divorce est consommé. Ce, après une ultime humiliation.





La nouvelle a surpris plus d’un, hier lundi. Docteur Amadou Mame Diop est choisi par le patron de Benno Bokk Yaakaar (Bby) Macky Sall, pour diriger l’Assemblée nationale au détriment d’Aminata Touré, qui a porté la liste nationale de la coalition présidentielle lors des dernières Législatives.





Aussitôt après, et profitant de la cacophonie qui régnait à l’hémicycle, Aminata Touré a quitté la salle, en donnant sa procuration à Farba Ngom, avant de rentrer chez elle, l'air déçu.





Elle a changé aussi ses photos de profil sur Facebook, donnant apparemment un signal fort au président de la République Macky Sall. Ce que les Sénégalais, et même des membres de l’Apr, ont considéré comme «une énième humiliation» contre la militante de la première heure. Car, d’après des commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, Mimi Touré a battu campagne et a été au-devant de la scène politique durant toute la période d’avant élection, en faisant face à deux grandes coalitions constituées de Yewwi Askan Wi et de Wallu Sénégal. Ces deux entités se sont même liguées durant la campagne pour les élections législatives et ont mis en place une intercoalition.





Et il faut dire que cette intercoalition a mené sa campagne en s’appuyant sur les nombreux scandales qui éclaboussent le régime du président de la République. Cette intercoalition a même réussi à convaincre une partie des Sénégalais que Macky Sall est prêt à ne pas respecter la Constitution et à faire un forcing en 2024 pour se présenter à un troisième mandat.