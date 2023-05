[Vidéo] Macky Sall à Barth : “Je dirai à ton père que tu as bien travaillé”

“Barth ya ngui doxal…Je dirais à ton père Jean Paul Dias qui est avec moi et qui est d’ailleurs dans la salle que tu as bien travaillé”, a lancé Macky Sall au maire de Dakar Barthélémy Dias, lors de la cérémonie d’ouverture du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire.





Lors de son discours, Macky Sall a d’ailleurs appelé à une meilleure collaboration entre l’État et les dirigeants des collectivités territoriales : “Ce dialogue me paraît indispensable, parce qu’à l’évidence l’Etat ne peut tout faire à lui seul ; mais sans lui, ses démembrements que sont les villes, communes et autres collectivités et gouvernements locaux ne pourraient rien faire”.





“D’où la nécessité d’instaurer et maintenir un dialogue constructif dans la mobilisation des moyens d’action au bénéfice des populations cibles”, a-t-il poursuivi.