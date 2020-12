Macky Sall à la classe politique : « Je continuerai à dialoguer »

Le président de la République, Macky Sall n’entend pas rompre le fil du dialogue avec les forces vives de la nation. N’en déplaise à ceux qui estiment que les derniers ralliements sont sous-tendus par une logique de ‘’deal-politique’’. Dans son message à la nation du 31 décembre 2020, le président Macky Sall déclare :« Je continuerai à dialoguer pour rassembler toutes nos forces, notre intelligence, au service du destin national, notre cause commune ». Car, estime-t-il, « de tout temps, c’est dans l’unité et la stabilité qu’une nation qui aspire à l’émergence trouve la force qui féconde son progrès économique et social ».« Ensemble nous serons plus forts pour dominer les contingences de l’immédiat, vaincre l’adversité, agir sur notre présent et forger un nouvel élan vers un avenir meilleur », lance-t-il en appel aux forces vives de la nation.